«Барселона» провела презентацию 17-летнего Педри

«Барселона» официально представила полузащитника Педри, который перешёл в каталонскую команду из «Лас-Пальмаса».
Презентация 17-летнего футболиста проходила на стадионе «Камп Ноу». После подписания контракта, в котором принимал участие президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, Педри надел форму команды и продемонстрировал навыки владения мячом. Видео с презентации футболиста размещено на странице каталонского клуба в «Твиттере».
«Барселона» объявила о подписании полузащитника «Лас-Пальмаса» Педри ещё осенью 2019 года. Сумма сделки составила € 5 млн плюс бонусы. К тому же «Лас-Пальмас» получит 15% с последующей перепродажи игрока.
В минувшем сезоне Педри провёл за «Лас-Пальмас» в Сегунде 36 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.
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