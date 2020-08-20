«Барселона» провела презентацию 17-летнего Педри

«Барселона» официально представила полузащитника Педри, который перешёл в каталонскую команду из «Лас-Пальмаса».

Презентация 17-летнего футболиста проходила на стадионе «Камп Ноу». После подписания контракта, в котором принимал участие президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, Педри надел форму команды и продемонстрировал навыки владения мячом. Видео с презентации футболиста размещено на странице каталонского клуба в «Твиттере».

«Барселона» объявила о подписании полузащитника «Лас-Пальмаса» Педри ещё осенью 2019 года. Сумма сделки составила € 5 млн плюс бонусы. К тому же «Лас-Пальмас» получит 15% с последующей перепродажи игрока.

В минувшем сезоне Педри провёл за «Лас-Пальмас» в Сегунде 36 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.