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Судья Федотов: Матюнин должен был назначить пенальти в ворота «Урала»

Судья Федотов: Матюнин должен был назначить пенальти в ворота «Урала»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный судья Игорь Федотов заявил, что главный арбитр Алексей Матюнин не назначил пенальти в ворота «Урала» в матче с «Локомотивом» (1:1).

«Хотел похвалить Матюнина, но важно отметить момент на 41-й минуте. Шла атака «Локомотива» с правой стороны. Судья находился в радиусе, зачем-то смотрел на мяч, хотя перед ним была зона помощника, можно было сконцентрироваться на трёх парах, находящихся около одиннадцатиметровой отметки.

Рыбчинский пытался ворваться в штрафную, чтобы выйти на мяч и занять позицию. Его сзади догнал Кулаков, начал держать руками за штрафной и в итоге развернул его руками в штрафной площади. Матюнин должен был назначить пенальти в ворота «Урала» за этот фол, но никто не видел момента, потому что все смотрели на мяч. А VAR на матче не работал", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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