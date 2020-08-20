Источник: «Рома» может сделать запрос в «Спартак» по трансферу Кокорина

Инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что «Рома» возобновила интерес к нападающему Александру Кокорину, который в начале месяца подписал контракт со «Спартаком».
«Когда Александр Кокорин уходил из „Сочи“, я писал, что им всерьез интересуются в Италии, в частности «Рома», которая из-за предпродажной подготовки не покупала игроков. В итоге форвард выбрал «Спартак» (правда, ещё ни минуты не сыграл и даже не попал в заявку).
А в „Роме“ за это время сменился владелец — клуб у Джеймса Палотты купил Дэн Фридкин. С его приходом „Рома“ активно выходит на рынок, и трансфер Кокорина снова актуален. Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, „Рома“ продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения ещё не сделано, но разговоры ведутся. Сделка становится снова возможной.
Не исключено, что в ближайшее время „Рома“ сделает официальный запрос в „Спартак“ на предмет трансфера Кокорина», — написал инсайдер.
В июле Арустамян сообщал, что Кокориным всерьёз интересуются «Сочи», «Спартак», «Рубин», «Рома» и «Галатасарай».
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