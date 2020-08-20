Луис Энрике: только Месси в среднем забивает больше голов в минуту, чем Фати

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

«Я прекрасно знаю Ансу по команде, за которую он играет. У него подходящий уровень для сборной, хоть он и мало выходил на поле. У него отличная статистика. Только Месси в среднем забивает больше голов в минуту, чем Фати. Это доказывает его талант. Вызов в сборную Испании молодых игроков не является для меня проблемой. У Ансу есть всё, что нужно», — приводит слова Энрике Sport.es.

17-летний Фати является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей и отдал одну результативную передачу.