Луис Энрике: только Месси в среднем забивает больше голов в минуту, чем Фати
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал вызов в национальную команду нападающего «Барселоны» Ансу Фати.
«Я прекрасно знаю Ансу по команде, за которую он играет. У него подходящий уровень для сборной, хоть он и мало выходил на поле. У него отличная статистика. Только Месси в среднем забивает больше голов в минуту, чем Фати. Это доказывает его талант. Вызов в сборную Испании молодых игроков не является для меня проблемой. У Ансу есть всё, что нужно», — приводит слова Энрике Sport.es.
17-летний Фати является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей и отдал одну результативную передачу.
В новом контракте Фати с «Барселоной» будут прописаны отступные в € 400 млн
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