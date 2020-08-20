Источник: Месси сообщил Куману о желании покинуть «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провёл беседу с новым главным тренером каталонского клуба Рональдом Куманом, сообщает радиостанция RAC1.
По данным источника, 33-летний форвард сообщил тренеру, что не видит себя в будущем в «Барселоне». Аргентинец разочарован, что команда проиграла в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8), а также недоволен происходящим в клубе. При этом Месси понимает, что ему будет нелегко покинуть «Барселону», учитывая контрактные обязательства.
Месси — воспитанник «Барселоны». В минувшем сезоне принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и отдал 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Дэвис рассказал о неудачной попытке получить футболку Месси после матча Лиги чемпионов
- 20 августа 2020
-
22:57
-
22:41
-
22:37
-
22:28
-
22:14
-
21:57
-
21:55
-
21:38
-
21:34
-
21:16
-
21:10
-
20:58
-
20:50
-
20:44
-
20:38
-
20:38
-
20:15
-
20:03
-
19:53
-
19:41
-
19:37
-
19:23
-
19:15
-
19:08
-
18:54
-
18:39
-
18:32
-
18:03
-
18:02
-
17:54
-
17:42
-
17:34
-
17:14
-
17:09
-
16:51
Партнерский контент