Лопетеги: «Севилья» целый год усердно работала. Наша цель — выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Интером».
У «Интера» хорошо сбалансированная команда. Они здорово и разнообразно атакуют и могут плотно играть в обороне. Они могут предоставить всего несколько шансов за матч. Но мы подойдём к этой встрече как и к любой другой: постараемся сыграть солидно и c настроем на результат. Подходим к игре с уважением к сопернику. Понимаем, важна каждая деталь. Мы должны быть сосредоточены, должны понимать игру.
Наш выход в финал можно описать разными словами. Мы спокойны и должны сохранять хладнокровие. Мы целый год усердно работали. Наша цель — выиграть. «Рома» и «Интер» совсем не похожи, хотя команды играют по схожей системе. Это совершенно разные команды, и мы должны быть готовы к этому", — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.
Матч «Севилья» — «Интер» состоится 21 августа. Начало — в 22:00 мск.
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