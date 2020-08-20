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Агент Рибейро: скорее Месси перейдёт в «ПСЖ», чем Неймар — в «Барселону»

Агент Рибейро: скорее Месси перейдёт в «ПСЖ», чем Неймар — в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Агент Вагнер Рибейро выразил мнение, что переход бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в «Барселону» в ближайшее время невозможен.

«Было время, когда Неймар грустил из-за травм. Тогда он думал вернуться в «Барселону» или перейти в «Реал». Но сейчас он счастлив. Зачем ему уходить сейчас? Думаю, он пробудет в «ПСЖ» ещё минимум два года. Сейчас скорее Месси перейдёт в «ПСЖ», чем Неймар — в «Барселону». Говорю серьёзно. Можете не сомневаться в экономической мощи Катара", — приводит слова Рибейро Veja.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с мюнхенской «Баварией». Матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 22:00 мск.

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