Шишкин: Глушаков посвежел, по глазам видно — хочет ещё играть в Москве

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал о дружбе с экс-хавбеком красно-белых Денисом Глушаковым.

«Хорошо его знаю, и он вообще со многими людьми общается. Иногда поражаюсь, как он всё успевает. Словно телефон к уху привязал. Со всеми на связи. Если что-то услышал, сразу набирает за подробностями. Я бы так не смог, а в нём куча энергии. Звонки то по аренде, то по своему турниру, которым он лично занимается. И при этом есть много людей, которые его не любят. Да, в его жизни были разные моменты, но Глушак – отходчивый, быстро забывает. Все разводятся, но именно он это делает так, что вся страна знает. Если уходит из команды, то так, что все заметят. Не может тихо и красиво – всегда какие-то эпопеи, жизнь его колотит.



Он мне многое рассказывает, потому что тяжело в себе держать. Особенно в плане развода. Когда человек много дней не видит детей, по нему видно, что переживает, и на футболе сказывается. Потом давление болельщиков и развод. Не каждый человек всё это выдержит. Хотя он добродушный человек, преодолевает. Советую ему не принимать решение сразу, а делать это с холодной головой. У него есть такая проблема: его язык – его враг. Хотя там иной раз он даже не хочет никого обидеть.

Мы недавно встретились, и было видно, что он посвежел. Может, спокойная жизнь в Грозном помогла. Уже иначе выглядит, и по глазам видно, что хочет ещё играть в Москве. У него есть амбиции, но не всё от него зависит", — сказал Шишкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Шишкиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.