Шахин стал одноклубником Кудряшова

Полузащитник бременского «Вердера» Нури Шахин стал игроком «Антальяспора», сообщает пресс-служба турецкого клуба в «Твиттере».



31-летний футболист подписал соглашение до 2022 года.

В прошлом сезоне Бундеслиги Шахин провёл 16 матчей за «Вердер», в которых отдал три результативные передачи. Хавбек известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию».

Отметим, за «Антальяспор» выступает защитник сборной России Федор Кудряшов. В январе Кудряшов подписал контракт на 1,5 года с турецким клубом. До этого последним клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом. Фёдор играл в «Истанбул Башакшехир», «Рубине», «Ростове», «Тереке», «Краснодаре», «Томи», «Химках», московском «Спартаке» и «Сибиряке».