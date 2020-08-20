Шахин стал одноклубником Кудряшова

Полузащитник бременского «Вердера» Нури Шахин стал игроком «Антальяспора», сообщает пресс-служба турецкого клуба в «Твиттере».
31-летний футболист подписал соглашение до 2022 года.
В прошлом сезоне Бундеслиги Шахин провёл 16 матчей за «Вердер», в которых отдал три результативные передачи. Хавбек известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию».
Отметим, за «Антальяспор» выступает защитник сборной России Федор Кудряшов. В январе Кудряшов подписал контракт на 1,5 года с турецким клубом. До этого последним клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом. Фёдор играл в «Истанбул Башакшехир», «Рубине», «Ростове», «Тереке», «Краснодаре», «Томи», «Химках», московском «Спартаке» и «Сибиряке».
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