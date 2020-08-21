Роман Шишкин: в голове сидело — у меня есть машина, я лучший футболист

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал, как он болел «звёздной болезнью».
«У нас в дубле «Спартака» были хорошие зарплаты, около 5000 долларов, и хорошие премиальные – 500 долларов за победу. Сейчас таких денег в молодёжке нет. Теперь везде меньше.
Башню срывало скорее в 22-23 года. Появилась и машина, и популярность. Считал себя лучшим на своей позиции. Сейчас при конкуренции ты думаешь, что надо прибавлять, а тогда в голове сидело: «Да уже по барабану, у меня есть машина и вообще я лучший футболист». Если ты молодой, при деньгах и ещё известный, то кому не хочется прийти в клуб, чтобы всех угостить и повыпендриваться? Изначально планируешь угостить друзей, но они приводят своих друзей. Ты их в первый раз видишь, но уже непринципиально", — рассказал Шишкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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