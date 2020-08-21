Шишкин рассказал, как Галицкий корректировал тренировки «Краснодара»

Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился мнением о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком.
«Был неудачный отрезок. Кажется, мы три матча не могли выиграть, и при этом игроки «Краснодара» суммарно пробегали меньше соперника. Хотя это не удивительно, учитывая, что наша команда владела мячом под 70%. А перед этим отрезком мы пробежали больше соперника и победили. Видимо, Сергей Николаевич убедил тренера, что после тренировки надо оставаться и добегать. Условно, 6 минут от штрафной до штрафной. Там всё контролирует тренер по физподготовке и учитывает нагрузки. Якобы от этого твои кондиции становятся лучше.
Хотя не факт, что это помогает. С условной «Уфой» ты постоянно владеешь мячом и там соперник просто не оставляет пространства для бега. Плюс ещё надо учитывать индивидуальные особенности футболистов. Допустим был Перрейра, который не любил бегать. Ему это и не нужно на самом деле. У него и амплуа такое, и вообще его нужно было избавлять от нагрузок и тогда он лучше играл.
Были проблемы с аутами – ими отдельно занимались при Шалимове. Галицкий намекнул, что у нас с этим не очень. Там действительно имелись сложности. И они оставались, даже когда мы над этим работали", — сказал Шишкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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