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Матч предварительного раунда Лиги Европы перенесён из-за коронавируса

Матч предварительного раунда Лиги Европы перенесён из-за коронавируса
Футбол / Лига Европы 0

Матч предварительного раунда Лиги Европы «Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Гиляни» (Косово), который должен был состояться сегодня, перенесён, сообщает пресс-служба клуба из Сан-Марино в «Твиттере».

У одного из футболистов «Гиляни» была выявлена коронавирусная инфекция. УЕФА разрешил провести встречу в пятницу, 21 августа, после повторного тестирования игроков и тренеров косовского клуба. Если все тесты покажут отрицательный результат, матч состоится.

Ранее УЕФА запретил словацкому «Словану» выпустить основной состав в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» из-за коронавируса у физиотерапевта. Перед вылетом на Фарерские острова заражение коронавирусом было диагностировано у полузащитника Владимира Вайса — младшего, он остался в Словакии. По прибытии на Фарерские острова игроки и персонал «Слована» сдали тесты на коронавирус. Положительный результат показал тест физиотерапевта команды.

По правилам местных органов здравоохранения, все находившиеся в самолёте должны сесть на 14-дневный карантин либо немедленно вернуться обратно. Команды обратились в УЕФА, и организация приняла решение, что «Слован» может выставить только резервный состав. Матч перенесён на 21 августа. В случае отказа словацкому клубу засчитают техническое поражение.

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