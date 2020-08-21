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«Аталанта» и ещё два клуба Серии А интересуются форвардом киевского «Динамо»

«Аталанта» и ещё два клуба Серии А интересуются форвардом киевского «Динамо»
Футбол / Италия 0

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга заинтересовал итальянские клубы, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

О приобретении украинского нападающего задумались «Болонья», «Торино» и «Аталанта». Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, пока не собирается продавать Супрягу.

В прошлом сезоне 20-летний футболист выступал в аренде за «Днепр-1». В 26 матчах он забил 15 голов, отдал одну результативную передачу.

Пресс-служба киевского «Динамо» ранее объявила о переходе нападающего Артёма Кравеца. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления. Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался киевлянам бесплатно. Кравец стал первым трансфером «Динамо» после назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера клуба.

Артём Кравец вернулся в киевское «Динамо». Это первый трансфер при Луческу
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