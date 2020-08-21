«Бавария» заработает рекордную сумму по итогам выступления в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» получит более € 120 млн по итогам выступления в Лиге чемпионов. Это самая большая сумма за всю историю турнира.
Доход «Баварии», вышедшей в финал, складывается из следующих составляющих: €15,25 млн за выход в групповой этап, € 16,2 млн за шесть побед в групповом этапе, € 9,5 млн за выход в 1/8 финала, € 10,5 млн за выход в четвертьфинал и € 15 млн за выход в финал. Если команда Ханса-Дитера Флика одержит победу в решающем матче турнира, то заработает ещё € 4 млн и € 3,5 млн за попадание в Суперкубок УЕФА. Также клуб получит € 11,5 млн от прав на телетрансляции и € 33,24 млн за третье место в рейтинге выступлений в Лиге чемпионов за последние 10 лет.
Предыдущий рекорд принадлежал «Барселоне», заработавшей € 117,73 млн в 2019 году. Финальный матч турнира-2019/2020 «Бавария» — «ПСЖ» пройдёт в Лиссабоне 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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