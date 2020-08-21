Мендеш стал агентом Фати

Новым агентом 17-летнего полузащитника испанской «Барселоны» Ансу Фати стал португалец Жорже Мендеш, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее интересы Фати представлял Родриго Месси, брат капитана «Барсы» Лионеля Месси. Мендеш является агентом Криштиану Роналду, Хамеса Родригеса, Диего Косты, а также тренеров Жозе Моуринью и Луиса-Фелипе Сколари.

Соглашение Фати с «Барселоной» рассчитано до 2022 года, а сумма отступных на данный момент составляет € 170 млн, но она вырастет до € 400 млн, когда он официально перейдёт в первую команду «Барсы». Президент клуба Жозеп Бартомеу неоднократно заявлял, что «Барселона» не будет продавать Фати вне зависимости от величин сумм, предлагаемых потенциальными покупателями.