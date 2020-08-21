Новый спортивный директор «Барселоны»: хотим построить проект с молодыми игроками и Месси

Новый спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес рассказал о предстоящих планах в клубе. Планес был помощником покинувшего «Барселону» Эрика Абидаля.
«Месси капитан команды, лучший в мире и в истории. Мы хотим построить проект с молодыми игроками и Месси. Нам ясно, что мы хотим создать команду из молодёжи. Говорить сейчас об определённых именах неправильно. Клуб должен построить успешный проект, и мы над этим работаем», — приводит слова Планеса Marca.
Ранее сообщалось, что с поста главного тренера «Барселоны» был уволен Энрике Сетьен. Также клуб объявил о предстоящей реструктуризации основной команды. Новым главным тренером «Барселоны» назначен Рональд Куман.
Напомним, «Барселона» со счётом 2:8 проиграла «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Впервые с 1946 года «Барселона» пропустила восемь голов в одном матче. В чемпионате Испании каталонский клуб финишировал на втором месте, отстав от «Реала» на пять очков. В Кубке Испании каталонцы в 1/4 финала проиграли «Атлетику» (0:1).
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