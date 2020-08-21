Кокорин может покинуть «Спартак», Гурьянов оформил покер в плей-офф НХЛ. Главное к утру

Кокорин может уйти из «Спартака», «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, Гурьянов оформил покер в матче плей-офф НХЛ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Источник: «Рома» может сделать запрос в «Спартак» по трансферу Кокорина.
2. «Аякс» предложил «Барселоне» € 15 млн за Луиса Суареса.
3. «Ротор» арендовал Соломона Кверквелию у «Локомотива».
4. Источник: Месси сообщил Куману о желании покинуть «Барселону».
5. Ловрен: специально ударил Рамоса, ведь он травмировал моего друга Салаха.
6. Бруно Фукс попрощался с «Интернасьоналом». Бразилец сообщил о переезде в Россию.
7. «Вашингтон» разгромно проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли.
8. Покер Гурьянова помог «Далласу» разгромить «Калгари» и выйти во второй раунд Кубка Стэнли.
9. Денис Гурьянов оформил первый российский покер в истории плей-офф НХЛ.
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