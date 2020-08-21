Кокорин может покинуть «Спартак», Гурьянов оформил покер в плей-офф НХЛ. Главное к утру

Кокорин может уйти из «Спартака», «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, Гурьянов оформил покер в матче плей-офф НХЛ и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Источник: «Рома» может сделать запрос в «Спартак» по трансферу Кокорина.

2. «Аякс» предложил «Барселоне» € 15 млн за Луиса Суареса.

3. «Ротор» арендовал Соломона Кверквелию у «Локомотива».

4. Источник: Месси сообщил Куману о желании покинуть «Барселону».

5. Ловрен: специально ударил Рамоса, ведь он травмировал моего друга Салаха.

6. Бруно Фукс попрощался с «Интернасьоналом». Бразилец сообщил о переезде в Россию.

7. «Вашингтон» разгромно проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли.

8. Покер Гурьянова помог «Далласу» разгромить «Калгари» и выйти во второй раунд Кубка Стэнли.

9. Денис Гурьянов оформил первый российский покер в истории плей-офф НХЛ.