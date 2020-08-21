Лионель Месси ещё не принял окончательное решение об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ещё не принял окончательное решение об уходе из клуба, информирует Marca.

Сообщается, что Месси недоволен происходящим в команде. Однако в Каталонии его удерживают семья и бизнес. Также аргентинец не хочет покидать «Барселону» при условиях, когда матчи проходят при закрытых трибунах, а накануне клуб потерпел разгромное поражение в матче с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8. Ожидается, что окончательное решение форвард примет в ближайшие дни.

Месси — воспитанник «Барселоны». В минувшем сезоне он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и отдал 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.