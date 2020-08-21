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Лионель Месси ещё не принял окончательное решение об уходе из «Барселоны»

Лионель Месси ещё не принял окончательное решение об уходе из «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ещё не принял окончательное решение об уходе из клуба, информирует Marca.

Сообщается, что Месси недоволен происходящим в команде. Однако в Каталонии его удерживают семья и бизнес. Также аргентинец не хочет покидать «Барселону» при условиях, когда матчи проходят при закрытых трибунах, а накануне клуб потерпел разгромное поражение в матче с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8. Ожидается, что окончательное решение форвард примет в ближайшие дни.

Месси — воспитанник «Барселоны». В минувшем сезоне он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и отдал 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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