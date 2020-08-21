Куман: «Барселона» — это Месси. Он должен завершить здесь карьеру

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об аргентинце Лионеле Месси.

«Он разочарован, и это логично. Я бы тоже был разочарован, если бы проиграл „Баварии“ со счётом 2:8. Было бы неправильно ходить и улыбаться после такого.



Месси — победитель. Он хочет побеждать любой ценой и раздражается, если ему это не удаётся. Об этом знают все, кто работал с ним. Я разговаривал с Хосепом Гвардиолой, и он сказал, что работать с Месси просто потрясающе. С нетерпением жду, когда мне предоставится такая возможность.



Мне предстоит найти способ взять от Месси лучшее, на что он способен. Он счастлив здесь и чувствует, что важен. Он должен завершить карьеру в „Барселоне“. „Барселона“ — это и есть Месси», — приводит слова Кумана Goal.com со ссылкой на NOS.