Куман: «Барселона» — это Месси. Он должен завершить здесь карьеру

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об аргентинце Лионеле Месси.
«Он разочарован, и это логично. Я бы тоже был разочарован, если бы проиграл „Баварии“ со счётом 2:8. Было бы неправильно ходить и улыбаться после такого.
Месси — победитель. Он хочет побеждать любой ценой и раздражается, если ему это не удаётся. Об этом знают все, кто работал с ним. Я разговаривал с Хосепом Гвардиолой, и он сказал, что работать с Месси просто потрясающе. С нетерпением жду, когда мне предоставится такая возможность.
Мне предстоит найти способ взять от Месси лучшее, на что он способен. Он счастлив здесь и чувствует, что важен. Он должен завершить карьеру в „Барселоне“. „Барселона“ — это и есть Месси», — приводит слова Кумана Goal.com со ссылкой на NOS.
- 21 августа 2020
-
10:49
-
10:40
-
10:32
-
10:31
-
10:27
-
10:12
-
10:06
-
10:00
-
09:53
-
09:41
-
09:40
-
09:26
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:53
-
08:28
-
07:31
-
06:45
-
04:48
-
04:31
-
02:50
-
02:06
-
01:44
-
00:55
-
00:46
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:13
- 20 августа 2020
-
23:53
-
23:41
-
23:30
-
23:15
-
23:09