Источник: Санчес готов сыграть в финале Лиги Европы

Полузащитник миланского «Интера» Алексис Санчес готов принять участие в финальном матче Лиги Европы с «Севильей», сообщает Football Italia, ссылаясь на Sky Sport Italia.



Источник ссылается на слова наставника «Интера» Антонио Конте. По информации издания, чилийский хавбек полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра. Напомним, Санчес получил повреждение в матче 1/4 финала с «Байером» и был вынужден пропустить полуфинал.



Также сообщается, что Санчес, вероятнее всего, начнёт матч с «Шахтёром» на скамейке запасных.



Напомним, что финальный матч турнира состоится сегодня, 21 августа, в Кёльне. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне Санчес провёл за «Интер» 22 матча в Серии А, забил четыре гола и сделал девять ассистов.