Марко Верратти восстановился после травмы и готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти сообщил, что готов сыграть с «Баварией» в финальном матче Лиги чемпионов.

«Играть в Лиге чемпионов всегда непросто. Нам осталось всего 90 минут, и это будут самые важные 90 минут для каждого футболиста и истории клуба. Нужно быть готовым.



Мне уже лучше, я постепенно возвращаюсь к тренировкам с командой. Я тренировался в общей группе последние 2-3 дня и сделаю всё, чтобы сыграть в финале. Я мог выйти на поле уже в полуфинале. Решение остаётся за тренером», — приводит слова Верратти Goal.com.

Напомним, 27-летний футболист повредил икроножную мышцу во время тренировки команды, столкнувшись с другим игроком «ПСЖ», и пропустил четвертьфинал и полуфинал Лиги чемпионов.