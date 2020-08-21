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Марко Верратти восстановился после травмы и готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Марко Верратти восстановился после травмы и готов сыграть в финале Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти сообщил, что готов сыграть с «Баварией» в финальном матче Лиги чемпионов.

«Играть в Лиге чемпионов всегда непросто. Нам осталось всего 90 минут, и это будут самые важные 90 минут для каждого футболиста и истории клуба. Нужно быть готовым.

Мне уже лучше, я постепенно возвращаюсь к тренировкам с командой. Я тренировался в общей группе последние 2-3 дня и сделаю всё, чтобы сыграть в финале. Я мог выйти на поле уже в полуфинале. Решение остаётся за тренером», — приводит слова Верратти Goal.com.

Напомним, 27-летний футболист повредил икроножную мышцу во время тренировки команды, столкнувшись с другим игроком «ПСЖ», и пропустил четвертьфинал и полуфинал Лиги чемпионов.

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