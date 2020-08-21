Игрок «Севильи» Жордан: мы уважаем «Интер», но мы – «Севилья». Мы заслужили этот финал
Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Интером».
«Мы знаем, что нас ждёт очень трудный соперник, мы уважаем «Интер». Впереди тяжёлый матч. Всё могут решить детали. Мы уважаем «Интер», но мы – «Севилья». Мы заслужили этот финал.
Приятно сыграть в финале против такой великолепной команды, как «Интер». Ради этого мы и работали весь сезон. Этот год выдался тяжёлым, но вместе с тем прекрасным и очень увлекательным, и мы вправе претендовать на победу", — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.
Напомним, что финальный матч «Интер» – «Севилья» пройдёт сегодня в Кёльне. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.
В полуфинале «Интер» разгромил «Шахтёр», «Севилья» прошла «Манчестер Юнайтед».
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