Игрок «Севильи» Жордан: мы уважаем «Интер», но мы – «Севилья». Мы заслужили этот финал

Полузащитник «Севильи» Жоан Жордан поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Интером».

«Мы знаем, что нас ждёт очень трудный соперник, мы уважаем «Интер». Впереди тяжёлый матч. Всё могут решить детали. Мы уважаем «Интер», но мы – «Севилья». Мы заслужили этот финал.



Приятно сыграть в финале против такой великолепной команды, как «Интер». Ради этого мы и работали весь сезон. Этот год выдался тяжёлым, но вместе с тем прекрасным и очень увлекательным, и мы вправе претендовать на победу", — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финальный матч «Интер» – «Севилья» пройдёт сегодня в Кёльне. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале «Интер» разгромил «Шахтёр», «Севилья» прошла «Манчестер Юнайтед».