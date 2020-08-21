«У нас договорённости по трансферу в Европу». Газизов — об интересе «Ромы» к Кокорину

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой в услугах форварда красно-белых Александра Кокорина заинтересована итальянская «Рома».

«Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости», — сообщил Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что «Рома» возобновила интерес к нападающему Александру Кокорину, который в начале месяца подписал контракт со «Спартаком». Напомним, что соглашение игрока рассчитано на три года с опцией возможного продления ещё на один сезон.

Первые три тура чемпионата России форвард пропустил из-за проблем с мышцами.