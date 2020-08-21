Лаутаро Мартинес: очень хочу выиграть первый трофей с «Интером». Это было бы фантастикой

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финального матча в Лиге Европы с «Севильей».

Напомним, что финальный матч «Интер» – «Севилья» пройдёт сегодня в Кёльне. В полуфинале «Интер» разгромил «Шахтёр», «Севилья» прошла «Манчестер Юнайтед». Начало встречи – в 22:00 мск.

«Очень хочу выиграть первый трофей с „Интернационале“. Это было бы фантастикой. Это мой первый финал, то есть я могу выиграть первый в карьере титул. На данный момент „Интер“ к этому очень близок. У нас есть шанс, есть возможность, и мы сыграем соответствующим образом», — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.

Отметим, что в полуфинальной встрече с «Шахтёром» Лаутаро Мартинес забил два мяча и отдал результативную передачу.