Лаутаро Мартинес: очень хочу выиграть первый трофей с «Интером». Это было бы фантастикой
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финального матча в Лиге Европы с «Севильей».
Напомним, что финальный матч «Интер» – «Севилья» пройдёт сегодня в Кёльне. В полуфинале «Интер» разгромил «Шахтёр», «Севилья» прошла «Манчестер Юнайтед». Начало встречи – в 22:00 мск.
«Очень хочу выиграть первый трофей с „Интернационале“. Это было бы фантастикой. Это мой первый финал, то есть я могу выиграть первый в карьере титул. На данный момент „Интер“ к этому очень близок. У нас есть шанс, есть возможность, и мы сыграем соответствующим образом», — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.
Отметим, что в полуфинальной встрече с «Шахтёром» Лаутаро Мартинес забил два мяча и отдал результативную передачу.
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