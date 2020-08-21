«Если много платишь за игрока, используй его на своей позиции». Куман — о де Йонге
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что планирует использовать Френки де Йонга в клубе, сместив его ближе к центру поля, на той же позиции, на которой полузащитник играл у тренера в сборной Нидерландов.
«Да, я хочу этого. Если ты вкладываешься в молодого игрока и много платишь за него, то должен использовать его на родной позиции.
То же самое касается и Антуана Гризманна. Он не вингер. Он должен играть там, где привык, там, где его качества раскроются в полном объёме», — приводит слова нового наставника сине-гранатовых Nos.
Ранее стало известно, что Куман планирует усилить каталонскую команду защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией, полузащитником «Аякса» Донни ван де Беком и нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.
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