Вернблум официально вернулся в «Гётеборг»

Шведский футбольный клуб «Гётеборг» объявил о возвращении полузащитника Понтуса Вернблума.
Вчера агент футболиста подтвердил информацию, что в услугах хавбека были заинтересованы представители РПЛ.
«Прошло почти ровно 11 лет с тех пор, как я покинул клуб, но я всегда мечтал вернуться сюда. Я счастлив, что всё было решено, и теперь я с нетерпением жду возможности немедленно приступить к работе с командой и помочь ей побеждать», — приводит слова игрока официальный сайт.
Ранее Вернблум разорвал контракт с греческим ПАОК. Сообщалось, что Вернблум пошёл навстречу клубу, который планировал расстаться с ним из-за финансовых сложностей, вызванных пандемией коронавируса, и согласился разорвать соглашение по обоюдному согласию сторон. Контракт Вернблума действовал до лета 2021 года.
Напомним, что в России Вернблум известен по выступлениям за ЦСКА. Игрок защищал цвета клуба с 2012 по 2018 год. За это время он провёл в московском клубе более 160 матчей и забил 17 мячей. В составе ЦСКА швед стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
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