Вагнер Лав: в США меня поразил мальчишка в футболке ЦСКА

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал о случае, когда ощутил себя значимым для российского футбола.

«В начале этого года был один эпизод в США. Мы проводили товарищеский турнир во Флориде, и меня поразил мальчишка в футболке ЦСКА. Ему было, наверное, лет 15, но он знал о моём выступлении в ЦСКА. Хотя я сомневаюсь, что он видел мои матчи своими глазами. Может, смотрел какие-то видео, может, ему отец что-то показывал. Я был тронут, увидев парня с открытками в США, и подарил ему майку «Коринтианс», которая была на мне», — сказал Вагнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

8 июля «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с бразильским форвардом. Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. 23 июня форвард объявил о своём переходе в казахстанский «Кайрат». Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.