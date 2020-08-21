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«Я был разочарован, что не вернулся». Вагнер Лав — о переговорах с ЦСКА

«Я был разочарован, что не вернулся». Вагнер Лав — о переговорах с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал переговоры с московским ЦСКА, за который бразилец выступал раньше.

«С ЦСКА этим летом шли переговоры. Они хорошо складывались, но всё-таки моё возвращение в Россию не получилось. Я был разочарован, что не вернулся в ЦСКА. Но это футбол, так бывает.

Для меня было важно обозначить, что причиной срыва переговоров стали не деньги. ЦСКА – это клуб, в котором я провёл великолепный период. Клуб, который ко мне всегда хорошо относился, а я в свою очередь был счастлив там выступать. Мы добивались больших целей. Я хотел, чтобы у болельщиков осталось понимание – здесь не стоял вопрос денег для меня», — заявил Вагнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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