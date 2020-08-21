Вагнер Лав — о словах Бабаева: кто будет играть — это решать тренеру, а не директору

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав объяснил свои слова в адрес генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.



Ранее форвард заявил, что Бабаеву не стоило говорить за главного тренера команды. Генеральный директор клуба до этого объяснил, что ЦСКА не стал приобретать бразильца из-за того, что Лав мог быть только игроком основного состава, а не запасным.



«Речь о том, что я шёл играть, а не сидеть на скамейке. Имел в виду, что не стоит говорить о моём физическом состоянии. Кто будет играть – это решать тренеру, а не директору. В ЦСКА не могут до конца знать, в какой форме я нахожусь. Такие вещи решаются на поле. Я знаю свои качества, знаю своё тело, знаю, что вернусь к состоянию, когда готов играть по 90 минут. Уверен, что он передумал бы, увидев несколько моих матчей и тренировок.



На переговорах этим летом я не общался с Бабаевым, Гончаренко и Гинером напрямую. Всем занимался мой агент», — заявил Вагнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Я был разочарован, что не вернулся». Вагнер Лав — о переговорах с ЦСКА