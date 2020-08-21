Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр задержан в Греции за нападение на полицейских

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр задержан в Миконосе (Греция) за нападение на полицейских, сообщает греческое издание Proto Thema.

По данным источника, Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того, как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра стала атаковать полицейских. В результате футболист и двое его друзей были задержаны и доставлены в полицейский участок. Сообщается, что и после задержания англичане продолжали оскорблять и провоцировать правоохранителей.

Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити». До этого футболист защищал цвета «Уигана», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии.