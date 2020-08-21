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ЦСКА предложит «Спортингу» € 12 млн за Жоау Палинью

ЦСКА предложит «Спортингу» € 12 млн за Жоау Палинью
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 21 августа, московский ЦСКА сделает ещё одно предложение «Спортингу» по полузащитнику Жоау Палинье, сообщает A Bola.

По данным источника, ЦСКА хочет заполучить футболиста и готов предложить за футболиста на € 2 млн больше, чем изначально, — € 12 млн.

Сообщалось, что ЦСКА — не единственный клуб, претендующий на Палинью. Заполучить португальского хавбека хотят несколько представителей английской Премьер-лиги, среди которых «Вулверхэмптон», к переходу в который он был близок ранее, а также клубы из Турции и Испании.

Палинья находится в системе «Спортинга» с 2013 года, а его контракт рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне Жоау принял участие в 27 матчах португальской Примейры, забил 2 гола и получил 9 жёлтых карточек.

ЦСКА предложил € 10 млн за Жоау Палинью. «Спортинг» хочет € 15 млн
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