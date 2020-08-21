Rambler Group вступила в антипиратский альянс AAPA, куда входят футбольные лиги Европы

Rambler Group вступила в международный альянс AAPA (Audiovisual Anti-Piracy Alliance), объединяющий компании, которые содействуют охране аудиовизуальных сервисов, технологий и каналов дистрибуции контента. Один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений в рамках партнёрства с AAPA будет участвовать в развитии международного законодательства в сфере борьбы с пиратством и мониторинга пиратских ресурсов, обмене информации о них, блокировке на территории различных стран—участниц альянса, а также своевременно принимать меры по пресечению противоправной деятельности.
В AAPA входят крупнейшие вещатели со всего мира, а также высшие футбольные лиги Европы. Партнёрами альянса являются Европол, Интерпол и EUIPO (ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности).
“Мы рады приветствовать Rambler Group в качестве нового члена растущего альянса. Это первый участник AAPA из России, и мы считаем, что его участие усилит наши возможности в борьбе с пиратством на международном уровне. Rambler Group продемонстрировала, что располагает всеми необходимыми инструментами и ресурсами для этой борьбы, и мы уверены, что она внесёт большой вклад в развитие AAPA”, — заявила исполнительный директор AAPA Шила Касселс.
- 21 августа 2020
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