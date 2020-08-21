В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали арест Гарри Магуайра
В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали ситуацию с капитаном клуба Гарри Магуайром, который был задержан в Миконосе (Греция) за нападение на полицейских.
«Клуб осведомлён об инциденте с участием Гарри Магуайра, который произошёл прошлой ночью в Миконосе. Мы связались с Гарри, он полноценно сотрудничает с греческими властями. На данный момент мы воздержимся от дальнейших комментариев», — говорится в заявлении клуба, опубликованном Sky Sports.
Сообщалось, что Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра стала атаковать полицейских. В результате футболист и двое его друзей были задержаны и доставлены в полицейский участок.
Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр задержан в Греции за нападение на полицейских
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