«Никогда не перестану играть в футбол!» Массимо Каррера потренировался с игроками АЕКа

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии с тренировки греческого клуба.

«Никогда не перестану играть в футбол!» — написал Каррера.

Посмотреть фотографии можно на странице Массимо Карреры в "Инстаграме".

56-летний Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года. В сезоне-2019/2020 АЕК занял третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В конце июня Каррера продлил контракт с клубом до лета 2021 года.

Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.