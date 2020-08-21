«Никогда не перестану играть в футбол!» Массимо Каррера потренировался с игроками АЕКа
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии с тренировки греческого клуба.
«Никогда не перестану играть в футбол!» — написал Каррера.
Посмотреть фотографии можно на странице Массимо Карреры в "Инстаграме".
56-летний Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года. В сезоне-2019/2020 АЕК занял третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В конце июня Каррера продлил контракт с клубом до лета 2021 года.
Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.
Шишкин не верит, что Глушаков и другие футболисты «Спартака» могли сливать Карреру
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