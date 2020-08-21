«Спартак» интересуется форвардом португальского «Фамаликана», на которого претендовал ЦСКА

Московский «Спартак» интересуется форвардом португальского «Фамаликана» Антонио Мартинесом, сообщает Record.

По данным источника, нападающий также входит в сферу интересов «Порту» и «Валенсии». В середине июля сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

23-летний Мартинес является воспитанником «Валенсии». «Фамаликан» подписал футболиста летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 30 матчах чемпионата Португалии (25 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей, отдал пять результативных передач, а также получил три жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с португальским клубом действует до лета 2022 года.