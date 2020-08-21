Наумов: «Спартак» может взорваться, а может потухнуть. «Локомотив» выглядит посильнее

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив».
«В этом матче нет ярко выраженного фаворита: «Спартак» пытается улучшить сложившуюся ситуацию, а «Локомотив» на ходу. Сложно выделить одну из команд, но я надеюсь увидеть интересный и бескомпромиссный футбол. Как бы то ни было, сейчас «Локо» выглядит посильнее и должен победить с разницей в один мяч.
У «Локомотива» выстроенная игра, и выстроена она еще Юрием Сёминым. Она пока не меняется, и каждый футболист знает свой манёвр. Состав тоже слабо изменился, добавился только Дмитрий Рыбчинский. Правда, мне не очень понятно, почему присел на лавку Антон Миранчук. Считаю, что он заслуживает места в стартовом составе. Но это дело тренера. А вот стабильность в игре и составе даёт «Локо» уверенность. Железнодорожники выглядят поувереннее красно-белых. «Спартак» же более хаотичен — он может взорваться, а может и потухнуть. Стабильности в их игре пока нет», — приводит слова Наумова Sportbox.
- 21 августа 2020
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