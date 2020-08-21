Гнабри стал игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри был признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
В полуфинальной встрече с «Лионом» хавбек забил два мяча. Матч закончился победой немецкой команды со счётом 3:0.
Отметим, что в голосовании также принимали участие Анхель Ди Мария, Роберт Левандовски и Неймар.
В финале турнира встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне, начало игры — в 22:00 мск.
В полуфинале «ПСЖ» со счётом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». На пути к финалу парижане прошли «Боруссию» (1:2, 2:0) и «Аталанту» (2:1). «Бавария» дважды обыграла «Челси» (3:0, 4:1) и разгромила «Барселону» (8:2).
- 21 августа 2020
-
15:45
-
15:39
-
15:23
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:24
-
14:05
-
13:57
-
13:31
-
13:30
-
13:24
-
13:18
-
13:07
-
12:55
-
12:42
-
12:41
-
12:34
-
12:27
-
12:22
-
12:10
-
11:56
-
11:55
-
11:45
-
11:32
-
11:18
-
10:49
-
10:40
-
10:32
-
10:31
-
10:27
-
10:12
-
10:06
-
10:00
-
09:53
Партнерский контент