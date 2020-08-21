Гнабри стал игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри был признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В полуфинальной встрече с «Лионом» хавбек забил два мяча. Матч закончился победой немецкой команды со счётом 3:0.



Отметим, что в голосовании также принимали участие Анхель Ди Мария, Роберт Левандовски и Неймар.

В финале турнира встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне, начало игры — в 22:00 мск.



В полуфинале «ПСЖ» со счётом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». На пути к финалу парижане прошли «Боруссию» (1:2, 2:0) и «Аталанту» (2:1). «Бавария» дважды обыграла «Челси» (3:0, 4:1) и разгромила «Барселону» (8:2).