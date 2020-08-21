Сборная России проведёт домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»
Стало известно, на какой арене сборная России проведёт домашние матчи Лиги наций этой осенью.
Официальный сайт УЕФА сообщает, что матчи команды Черчесова со сборными Сербии, Турции и Венгрии пройдут на домашнем стадионе московского «Динамо» «ВТБ Арене».
3 сентября россияне начнут выступление в турнире домашним матчем с сербами. 11 октября они примут турок, 14 октября – венгров. Начало всех матчей – в 21:45 по московскому времени.
Напомним, что в предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная России заняла второе место и не сумела повыситься в классе. Россияне набрали столько же очков, как и победитель группы сборная Швеции, но скандинавы оказались выше благодаря результатам личных встреч (0:0 и 2:0 в пользу шведов).
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