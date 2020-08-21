«Вперёд, моя «Севилья». Гжегож Крыховяк поддержал бывший клуб перед финалом Лиги Европы
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поддержал «Севилью» перед финальным матчем Лиги Европы с «Интером».
«Вперёд, моя „Севилья“. Ещё один финал, ещё один соперник, но та же цель», — написал Крыховяк в «Твиттере».
Публикация доступна на странице Гжегожа Крыховяка в "Твиттере".
Напомним, Крыховяк защищал цвета «Севильи» с 2014 по 2016 год. В составе испанского клуба поляк дважды стал победителем Лиги Европы (2014/2015, 2015/2016).
Финальный матч Лиги Европы «Интер» – «Севилья» пройдёт сегодня, 21 августа, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В полуфинале турнира «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр», «Севилья» прошла «Манчестер Юнайтед».
Игрок «Севильи» Жордан: мы уважаем «Интер», но мы – «Севилья». Мы заслужили этот финал
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