Адвокат избитого судьи: действия Широкова следует рассматривать как покушение на убийство

Адвокат рефери Никиты Данченкова, которого ударил экс-игрок сборной России Роман Широков, заявил, что действия бывшего футболиста следует расценивать как покушение на убийство.

«Мы пришли к твёрдому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение покушение на убийство из хулиганских побуждений. Потому что иначе как попыткой убийства не назвать удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой.

Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство. Статья очень большая и серьёзная. 105-я статья через 30-ю – покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще – (наказание) от 20 лет. Реально это может быть 10, с учётом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства", — приводит слова игрока Москва FM.