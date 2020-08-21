На территории стадиона «Ахмата» совершили жертвоприношение

На территории стадиона грозненского «Ахмата» было совершено жертвоприношение в честь годовщины дня рождения Ахмата Кадырова.
«Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвящённый приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлёт нам свою милость", — сообщается в аккаунте "Инстаграма" стадиона «Ахмат».
После трёх туров Российской Премьер-Лиги на счету «Ахмата» четыре очка, грозненцы занимают восьмое место. В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Химками». Матч состоится 22 августа.
- 21 августа 2020
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