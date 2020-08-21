Моуринью: считаю, это провал, что «ПСЖ» не брал Лигу чемпионов ещё два сезона назад
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал результаты «ПСЖ» последних лет в Лиге чемпионов.
«Я считаю, что это провал, что «ПСЖ» не брал Лигу чемпионов ещё два сезона назад. В течение пяти или шести лет вложения в клуб были сумасшедшими, а список топ-игроков невероятен.
Это, конечно, их мечта, и они впервые пробились в финал Лиги чемпионов. В такие моменты они могут расцвести, поэтому я бы сказал, что «Бавария», несмотря на то что она действительно очень сильна как команда, должна думать, что «ПСЖ» может попортить им кровь», — приводит слова тренера Goal, ссылаясь на DAZN.
Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне, начало игры — в 22:00 мск.
- 21 августа 2020
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