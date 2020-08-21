Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моуринью: считаю, это провал, что «ПСЖ» не брал Лигу чемпионов ещё два сезона назад

Моуринью: считаю, это провал, что «ПСЖ» не брал Лигу чемпионов ещё два сезона назад
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал результаты «ПСЖ» последних лет в Лиге чемпионов.

«Я считаю, что это провал, что «ПСЖ» не брал Лигу чемпионов ещё два сезона назад. В течение пяти или шести лет вложения в клуб были сумасшедшими, а список топ-игроков невероятен.

Это, конечно, их мечта, и они впервые пробились в финал Лиги чемпионов. В такие моменты они могут расцвести, поэтому я бы сказал, что «Бавария», несмотря на то что она действительно очень сильна как команда, должна думать, что «ПСЖ» может попортить им кровь», — приводит слова тренера Goal, ссылаясь на DAZN.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне, начало игры — в 22:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020