Линекер: грустно, если последние годы Месси на вершине затеряются в посредственной команде

Бывший футболист сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер прокомментировал возможный уход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси из клуба.

«Это печально, ведь в «Барселоне» сохранялось поколение великих игроков, которые выиграли много трофеев. Однако возраст настигает всех. У Кумана впереди чертовски сложная работа, это будет масштабный переходный период.

Если Месси не останется, это будет очень грустно для «Барселоны». В то же время будет крайне печально, если его последние годы на вершине затеряются в посредственной команде», — сказал Линекер в интервью Talk Sport.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Барселоны» Лионель Месси намерен покинуть клуб, за который он выступал на протяжении всей карьеры.