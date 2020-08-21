Матч 1-го тура чемпионата Украины «Львов» — «Минай» перенесён из-за коронавируса

Матч 1-го тура чемпионата Украины «Львов» — «Минай» перенесён на более поздний срок из-за коронавируса, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

Сообщается, что у нескольких игроков «Львова» был обнаружен коронавирус. Футболисты были отправлены на карантин. Имена заразившихся не сообщаются.

Встреча должна была состояться завтра, 22 августа, на стадионе «Украина» во Львове. Новая дата проведения будет объявлена позднее.

Сезон-2020/2021 в чемпионате Украины стартует сегодня, 21 августа. В первом матче розыгрыша «Олимпик» встретится с киевским «Динамо».

В минувшем сезоне чемпионом в четвёртый раз подряд стал донецкий «Шахтёр». Сегодня в матче 1-го тура УПЛ «горнякам» предстоит встреча с «Колосом».