Матч ЛЧ «Клаксвик» — «Слован» отменён. У игрока дубля словацкого клуба выявлен коронавирус
Матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Клаксвик» — «Слован» отменён, сообщает Dennik.sk.
Напомним, ранее у физиотерапевта «Слована» был диагностирован коронавирус. По этой причине УЕФА обязал словацкий клуб сыграть в Лиге чемпионов резервным составом.
По информации источника, один из футболистов резервной команды «Слована» также заразился коронавирусной инфекцией. Таким образом, матч, который был перенесён на сегодня, 21 августа, не состоится. УЕФА в ближайшее время решит судьбу встречи. Вероятнее всего, словацкому клубу засчитают техническое поражение.
Резервный состав «Слована» выступает во втором по силе словацком дивизионе. После трёх туров клуб занимает последнее, 15-е место, проиграв все три матча с разницей мячей 1-7.
УЕФА обязал «Слован» сыграть в Лиге чемпионов дублем из-за коронавируса у физиотерапевта
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