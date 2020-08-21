Матч ЛЧ «Клаксвик» — «Слован» отменён. У игрока дубля словацкого клуба выявлен коронавирус

Матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Клаксвик» — «Слован» отменён, сообщает Dennik.sk.



Напомним, ранее у физиотерапевта «Слована» был диагностирован коронавирус. По этой причине УЕФА обязал словацкий клуб сыграть в Лиге чемпионов резервным составом.



По информации источника, один из футболистов резервной команды «Слована» также заразился коронавирусной инфекцией. Таким образом, матч, который был перенесён на сегодня, 21 августа, не состоится. УЕФА в ближайшее время решит судьбу встречи. Вероятнее всего, словацкому клубу засчитают техническое поражение.



Резервный состав «Слована» выступает во втором по силе словацком дивизионе. После трёх туров клуб занимает последнее, 15-е место, проиграв все три матча с разницей мячей 1-7.

УЕФА обязал «Слован» сыграть в Лиге чемпионов дублем из-за коронавируса у физиотерапевта