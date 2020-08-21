Тьяго Силва близок к переходу в «Челси»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Guardian.



По информации источника, в услугах 35-летнего бразильского футболиста заинтересован «Челси». Стороны ведут переговоры о переходе Силвы на правах свободного агента. Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Напомним, Силва покинет «ПСЖ» после финального матча Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 23 августа.



Ранее сообщалось, что Силвой интересуются «Фиорентина» и «Эвертон».



Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции, однако не отметился результативными действиями.

«Челси» предложили подписать Тьяго Силву