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Тьяго Силва близок к переходу в «Челси»

Тьяго Силва близок к переходу в «Челси»
Футбол / Англия 0

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Guardian.

По информации источника, в услугах 35-летнего бразильского футболиста заинтересован «Челси». Стороны ведут переговоры о переходе Силвы на правах свободного агента. Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Напомним, Силва покинет «ПСЖ» после финального матча Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 23 августа.

Ранее сообщалось, что Силвой интересуются «Фиорентина» и «Эвертон».

Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции, однако не отметился результативными действиями.

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