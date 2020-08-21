Гол Гнабри в ворота «Лиона» признан лучшим в полуфинале Лиги чемпионов
Гол полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри в ворота «Лиона» в полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:0) был признан лучшим, сообщается в официальном "твиттере" УЕФА.
Напомним, немец также стал лучшим игроком матча «Лион» — «Бавария» и был признан игроком недели Лиги чемпионов.
Встреча немецкого и французского клубов состоялась 19 августа в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Жозе Алваладе». Гнабри открыл счёт на 18-й минуте матча после передачи Йозуа Киммиха, а на 33-й минуте футболист оформил дубль.
В финале «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Решающий матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». «Бавария» — пятикратный победитель Лиги чемпионов, «ПСЖ» турнир никогда не выигрывал.
Гнабри стал игроком недели в Лиге чемпионов
- 21 августа 2020
-
18:36
-
18:27
-
18:18
-
18:13
-
18:02
-
17:56
-
17:49
-
17:49
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:12
-
16:44
-
16:41
-
16:26
-
15:54
-
15:45
-
15:39
-
15:23
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:24
-
14:05
-
13:57
-
13:31
-
13:30
-
13:24
-
13:18
-
13:07
-
12:55
-
12:42
-
12:41
-
12:34
Партнерский контент