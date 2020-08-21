Гол Гнабри в ворота «Лиона» признан лучшим в полуфинале Лиги чемпионов

Гол полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри в ворота «Лиона» в полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:0) был признан лучшим, сообщается в официальном "твиттере" УЕФА.

Напомним, немец также стал лучшим игроком матча «Лион» — «Бавария» и был признан игроком недели Лиги чемпионов.

Встреча немецкого и французского клубов состоялась 19 августа в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Жозе Алваладе». Гнабри открыл счёт на 18-й минуте матча после передачи Йозуа Киммиха, а на 33-й минуте футболист оформил дубль.



В финале «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Решающий матч состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». «Бавария» — пятикратный победитель Лиги чемпионов, «ПСЖ» турнир никогда не выигрывал.