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РПЛ примет участие в праздновании Дня Государственного флага

РПЛ примет участие в праздновании Дня Государственного флага
Футбол / РПЛ 0

Матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню флага России, который отмечается 22 августа.

Перед стартом всех игр прозвучит Государственный гимн Российской Федерации, а капитаны выйдут на матчи с повязками в цветах российского триколора.

День Государственного флага отмечается 22 августа начиная с 1994 года. За три года до этого – 21 августа 1991-го – триколор был утверждён в качестве новой государственной символики РСФСР. Официально трёхцветный флаг был утверждён 1 ноября 1991 года.

4-й тур РПЛ откроется матчем «Урал» — «Краснодар». Встреча состоится завтра, 22 августа. Начало — в 14:00 мск.

После трёх туров чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Зенит». Это единственная команда, не потерявшая очков.

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