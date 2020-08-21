РПЛ примет участие в праздновании Дня Государственного флага
Матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню флага России, который отмечается 22 августа.
Перед стартом всех игр прозвучит Государственный гимн Российской Федерации, а капитаны выйдут на матчи с повязками в цветах российского триколора.
День Государственного флага отмечается 22 августа начиная с 1994 года. За три года до этого – 21 августа 1991-го – триколор был утверждён в качестве новой государственной символики РСФСР. Официально трёхцветный флаг был утверждён 1 ноября 1991 года.
4-й тур РПЛ откроется матчем «Урал» — «Краснодар». Встреча состоится завтра, 22 августа. Начало — в 14:00 мск.
После трёх туров чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Зенит». Это единственная команда, не потерявшая очков.
ЦСКА показал, что происходило вокруг матча с «Зенитом»
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