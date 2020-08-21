Окслейд-Чемберлен получил травму и пропустит остаток предсезонной подготовки «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил повреждение на тренировке, сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба.
Футболист травмировал колено во время командного занятия. Окслейд-Чемберлен пропустит оставшуюся часть предсезонной подготовки и в ближайшее время начнёт проходить реабилитацию.
Напомним, в 1-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Ливерпуль» сыграет с «Лидс Юнайтед». Встреча состоится 12 сентября.
«Ливерпуль» в минувшем сезоне стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым за 30 лет. В 38 турах подопечные Юргена Клоппа набрали 99 очков и в турнирной таблице опередили ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков. В топ-4 первенства также вошли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
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