В отношении Магуайра возбуждено уголовное дело после драки в Греции

В отношении защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра и ещё двух задержанных в Греции возбуждено уголовное дело по эпизодическим преступлениям, связанным с насилием в отношении должностных лиц, сообщается в "твиттере" BBC RM Sport.
Дело возбуждено в связи с неповиновением, нанесением телесных повреждений, оскорблением и попыткой подкупа сотрудников.
Сообщалось, что Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса (Греция). После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок.
Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити». До этого он защищал цвета «Уигана», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии.
- 21 августа 2020
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