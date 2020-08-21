В отношении Магуайра возбуждено уголовное дело после драки в Греции

В отношении защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра и ещё двух задержанных в Греции возбуждено уголовное дело по эпизодическим преступлениям, связанным с насилием в отношении должностных лиц, сообщается в "твиттере" BBC RM Sport.

Дело возбуждено в связи с неповиновением, нанесением телесных повреждений, оскорблением и попыткой подкупа сотрудников.

Сообщалось, что Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса (Греция). После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок.

Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити». До этого он защищал цвета «Уигана», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии.